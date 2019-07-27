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Нет слов: американцы онемели после вскрывшихся неудобных фактов о крушении МН17

Фото: www.globallookpress.com
В США не сумели оправдаться за попытку выкрасть "черные ящики" разбившегося малайзийского "Боинга"

Представители ФБР не знают, что ответить на сенсационные данные о крушении пассажирского лайнера под Донецком.

Документальный фильм голландского журналиста Макса ван дер Верффа произвел фурор. Вскрылись махинации украинцев по делу о катастрофе МН17, всплыли и поддельные снимки, которые Вашингтон пытался представить в качестве доказательства вины России в этой трагедии.

При этом красноречивые прежде американские обвинители не нашлись, что сказать по поводу попытки выкрасть у малайзийской стороны важные улики – бортовые самописцы разбившегося "Боинга". ФБР отказалось от комментариев, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что "черные ящики" хотели забрать США и Украина. Об этом рассказал руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри. По его словам, он прибыл на место крушения самолета раньше военных из Австралии, Нидерландов и Украины. Представителей Незалежной не пропустили подразделения ДНР. В результате самописцы в Донецке передали малайзийцам – церемонию засняли 22 июля 2014 года.

За "черные ящики" развернулась борьба. Отдать их просила сначала СММ ОБСЕ, затем надавить пытались агенты ФБР и киевские власти, отметил Сакри.

Ранее американский историк и политолог Эрик Зюсс заявил, что расследование по МН17 довели до абсурда.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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