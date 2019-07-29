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На Украине на свободу вышел "похититель" тягача из дела о "Боинге" MH17

Фото: www.globallookpress.com
Ополченцу "Бате" запретили пить спиртное

На Украине из тюрьмы освободился в связи с окончанием срока заключения участник вооруженного конфликта от Донецкой народной республики Дмитрий Куприян, задержанный СБУ как экс-начальник службы тыла ополченцев.

По данным украинских спецслужб, якобы он причастен к перевозке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, как предполагает объединенная международная следственная группа, и был сбит малайзийский самолет Boeing в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 года. Куприяна, служившего в армии ДНР под позывным "Батя", подозревают в организации похищения автотягача для доставки ЗРК к месту пуска ракеты, сообщают "Украинские новости".

Бывшего ополченца задержали при пересечении госграницы в Харьковской области в декабре 2015-го, когда он пытался въехать из России за получением пенсии. Спустя два года Куприяна приговорили к лишению свободы на 5 лет по статье "Содействие террористической организации". При этом гибель "Боинга" к его делу не "привязали". Он вышел на свободу благодаря так называемому "закону Савченко".

Как отмечает издание "Гордон", бывший ополченец свою вину не признал, а в заключении отказался от трудовой деятельности, один раз получил дисциплинарное взыскание и не удостоился поощрений.

Исходя из этого, суд установил за Куприяном административный надзор на один год. В частности, пишет "ЦарьГрад", ему предписано находится дома в ночное время и четырежды в месяц отмечаться у полиции. Кроме того, экс-бойцу ДНР запрещено посещать рестораны, кафе, магазины и другие заведения с целью приобретения алкоголя.

Напомним, в конце июня украинские силовики насильно вывезли из неподконтрольной Киеву территории Донбасса еще одного "свидетеля" по делу о катастрофе с пассажирским лайнером – Владимира Цемаха, которого СБУ громко нарекла бывшим начальником ПВО "Славянской бригады" ДНР. В Донецке считают, что Незалежная пытается свалить на пенсионера гибель "Боинга".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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