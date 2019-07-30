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Из дела по МН17 выкинули часть улик

Фото: www.globallookpress.com
Нидерланды отказались учитывать при расследовании материалы, собранные частным детективом из ФРГ

Результаты работы Совместной следственной группы (ССГ) по изучению обстоятельств крушения самолета МН17 в Донбассе не могут считаться достаточными, поскольку специалисты не учли целый ряд фактов. Об этом заявил частный детектив из Германии Йозеф Реш.

По его словам, он несколько раз пытался сообщить следователям и нидерландскому прокурору как главе ССГ сведения, которые способны пролить свет на причины авиакатастрофы, однако его просто игнорируют, пишет РИА "Новости".

В частности, Реш готов поделиться аудиозаписями с вышек военных авиадиспетчеров как со стороны украинской армии, так и ополченцев. Он располагает также записью перехваченных телефонных переговоров украинских силовиков, состоявшихся как в день крушения, так и несколькими днями раньше и позже, где обсуждаются маршруты разных пассажирских рейсов, а также полет самолета президента РФ Владимира Путина в Бразилию. Есть у детектива и интересные письменные свидетельства очевидцев и украинских летчиков-истребителей. Но ничего из этого почему-то не заинтересовало ни возглавляющую расследование Голландию, ни конкретно членов ССГ.

Фото: www.globallookpress.com

Более того, в ССГ вообще ничего не ответили на письменное предложение детектива передать следователям собранные сведения. А голландский прокурор указал, что его не устраивает требование Реша передать данные в присутствии представителей иностранных СМИ. "Воспользуйтесь онлайн-формой на сайте ССГ", – рекомендовал прокурор Решу.

Ранее в российской прокуратуре сообщали, что передали Нидерландам данные с радаров и документацию, касающуюся ЗРК "Бук", но эта информация в итоге не была учтена следователями. При этом Москву в принципе не допустили к расследованию, а позже обвинили в причастности к крушению.

В июне ССГ объявила об окончании расследования и назвала имена подозреваемых в пуске ракеты по пассажирскому самолету. Ими оказались трое россиян и один гражданин Украины.

Суд по делу о крушении MH17 должен начаться 9 марта 2020 г. в Нидерландах.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. 

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"Всего?": новая информация о трагедии МН17 вызвала общественный резонанс
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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