Над Балтикой перехватили пять российских самолетов

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Истребители Typhoon ВВС Великобритании за последние 2 дня дважды поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем.
По сообщению агентства RAF, истребители перехватили 5 российских военных машин: транспортные самолеты Ан-26 и Ту-134, бомбардировщик Ту-142, и 2 истребителя Су-27Б рядом с воздушным пространством Литвы и Эстонии.
По информации агентства, самолеты ВКС РФ находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с Управлением воздушного движения.
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