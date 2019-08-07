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Над Балтикой перехватили пять российских самолетов

Фото: commons.wikimedia.org/Pavel Adzhigildaev (CC BY-SA 3.0)
Британские боевые машины поднялись в небо с авиабазы НАТО в Эстонии

Истребители Typhoon ВВС Великобритании за последние 2 дня дважды поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем. 

По сообщению агентства RAF, истребители перехватили 5 российских военных машин: транспортные самолеты Ан-26 и Ту-134, бомбардировщик Ту-142, и 2 истребителя Су-27Б рядом с воздушным пространством Литвы и Эстонии.

По информации агентства, самолеты ВКС РФ находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с Управлением воздушного движения.

Валентина МАЙОРОВА
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