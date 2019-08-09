Украинцы считают, что соседнее государство - настоящая угроза для мира

В Незалежной "эксперты" решили ответить на слова российского сенатора Владимира Джабарова о том, что Крым мог бы вернуться в состав Украины только при условии, что Россия перестанет существовать, а это представить довольно сложно. А в Киеве посчитали, что этот процесс, у которого даже нет предпосылок к началу, стоит катализировать.

"Нам всем остро необходим проект по расчленению России. Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен",

– заявил о собственном мнении журналист Александр Кушнарь на страницах украинского издания "КорреспонденТ".

Он считает, что Россия опасна, поэтому миру якобы не надо стремиться сделать страну "свободной и цивилизованной", а стоит "принять радикальные меры", потому что, по мнению Кушнара, ждать не стоит, пока с соседним государством что-то "случится не произвольно", приводит слова журналиста портал URA.RU.

О единственном условии возвращения российского Крыма Украине ранее сказал Джабаров в ответ на речь президента Незалежной Владимира Зеленского.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума.