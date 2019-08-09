Киев нашел повод отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

Обстановка на востоке Незалежной накаляется

Встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе следует прекратить, по крайней мере, до переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции. Об этом заявил представитель Незалежной в "минской группе" Роман Безсмертный. По его мнению, объявить об этом Киев должен был сразу после гибели 4 военных ВСУ в районе линии разграничения 6 августа.

"После событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", – отметил Безсмертный в эфире "ATR".

Ранее и сам президент Украины Владимир Зеленский призывал коллег по "нормандскому формату" срочно встретиться. При этом говорил о необходимости подключить к процессу еще и США. В ответ в Вашингтоне дали понять, что брать на себя подобную ответственность не собираются.

По словам представителя Госдепа Джорджа Кента, у США уже есть человек, который занимается вопросами Украины, – это Курт Волкер, передает "Голос Америки". Волкер – это, конечно, не тот уровень, который предполагает встреча в рамках "нормандского четверки", но для расширения этого формата нужно "согласие всех сторон", дипломатично ушли от прямого ответа на приглашение в Госдепе.

Да и сама ситуация на востоке Украины сейчас довольно неоднозначная. Взять, к примеру, гибель 4 украинских военных. В Киеве заявили, что морпехи получили смертельные ранения в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета со стороны ДНР. В Донецке указали непричастность к инциденту, отметив, что подобное оружие с их стороны не смогло бы достать до того места, где находились военные. По некоторым данным, инцидент произошел во время разгрузочных работ, а свалить все решили на ополченцев.

О том, что Киев подводит оружие к линии разграничения, ранее сообщили в мониторинговой миссии ОБСЕ. В частности, ее сотрудники зафиксировали прибытие танков в Луганскую область.