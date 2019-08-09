Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев нашел повод отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

Фото: www.globallookpress.com
Обстановка на востоке Незалежной накаляется

Встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе следует прекратить, по крайней мере, до переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции. Об этом заявил представитель Незалежной в "минской группе" Роман Безсмертный. По его мнению, объявить об этом Киев должен был сразу после гибели 4 военных ВСУ в районе линии разграничения 6 августа.

"После событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", – отметил Безсмертный в эфире "ATR".

Ранее и сам президент Украины Владимир Зеленский призывал коллег по "нормандскому формату" срочно встретиться. При этом говорил о необходимости подключить к процессу еще и США. В ответ в Вашингтоне дали понять, что брать на себя подобную ответственность не собираются.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

По словам представителя Госдепа Джорджа Кента, у США уже есть человек, который занимается вопросами Украины, – это Курт Волкер, передает "Голос Америки". Волкер – это, конечно, не тот уровень, который предполагает встреча в рамках "нормандского четверки", но для расширения этого формата нужно "согласие всех сторон", дипломатично ушли от прямого ответа на приглашение в Госдепе.

Да и сама ситуация на востоке Украины сейчас довольно неоднозначная. Взять, к примеру, гибель 4 украинских военных. В Киеве заявили, что морпехи получили смертельные ранения в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета со стороны ДНР. В Донецке указали непричастность к инциденту, отметив, что подобное оружие с их стороны не смогло бы достать до того места, где находились военные. По некоторым данным, инцидент произошел во время разгрузочных работ, а свалить все решили на ополченцев.  

О том, что Киев подводит оружие к линии разграничения, ранее сообщили в мониторинговой миссии ОБСЕ. В частности, ее сотрудники зафиксировали прибытие танков в Луганскую область.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Польша собралась на войну с Калининградом

На Западе конструируют сценарии вероятных боевых сражений

"Циркон" может быть виноват в трагедии под Северодвинском

СМИ пытаются установить причину ЧП на военном полигоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей