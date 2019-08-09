Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцев поразили сканеры у Крымского моста

Фото: most.life
продолжениеВ расписании Трампа нашли время для Зеленского
Дистанционные проверки безопасности оказались непривычны для жителей Незалежной

Сканеры, установленные при въезде на Крымский мост, удивили украинцев. Некоторые попытались объяснить это тем, что дескать полуостров является "чужой" для России территорией.

"Отож Крым – не РФ. Территория чужая. В любой момент могут хозяева вернуться и "спросить за серебряные ложечки", - цитирует "Обозреватель" блогера RoksolanaToday&Крым25%.

Однако подписчики издания подобную глупость не оценили.

"Ну так стратегический объект, – пояснил Южный Гарик, отметив при этом, что подобной проверке подвергают не всех. – Сколько езжу, ни разу не проходил досмотр, видимо, выборочно по сводке проверяют".

Другие отметили, насколько многие украинцы отстали от прогресса, что их удивляют сканеры, которые позволяют не проводить досмотр багажников вручную, а делать это дистанционно, без лишней траты времени.

"Представляю как они в аэропортах от сканеров …(глагол в значении "ухохатываются" – зам.ред.) как увидят сканер, так давай ржать. А еще походу над унитазами белыми смеются – они на их сельское очко не похожи", – предположил пользователь филипп филипыч.

Ранее украинские СМИ пытались убедить соотечественников, что курортный сезон в Крыму сорван.

Фоторепортаж
Цифры ошеломляют: толпы украинцев хлынули на Крымский мост
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Польша в панике: дружелюбие Европы ввело в заблуждение Кремль

Западным лидерам рекомендовали стать жестче

"Циркон" может быть виноват в трагедии под Северодвинском

СМИ пытаются установить причину ЧП на военном полигоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей