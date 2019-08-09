Украинцев поразили сканеры у Крымского моста

Дистанционные проверки безопасности оказались непривычны для жителей Незалежной

Сканеры, установленные при въезде на Крымский мост, удивили украинцев. Некоторые попытались объяснить это тем, что дескать полуостров является "чужой" для России территорией.

"Отож Крым – не РФ. Территория чужая. В любой момент могут хозяева вернуться и "спросить за серебряные ложечки", - цитирует "Обозреватель" блогера RoksolanaToday&Крым25%.

Однако подписчики издания подобную глупость не оценили.

"Ну так стратегический объект, – пояснил Южный Гарик, отметив при этом, что подобной проверке подвергают не всех. – Сколько езжу, ни разу не проходил досмотр, видимо, выборочно по сводке проверяют".

Другие отметили, насколько многие украинцы отстали от прогресса, что их удивляют сканеры, которые позволяют не проводить досмотр багажников вручную, а делать это дистанционно, без лишней траты времени.

"Представляю как они в аэропортах от сканеров …(глагол в значении "ухохатываются" – зам.ред.) как увидят сканер, так давай ржать. А еще походу над унитазами белыми смеются – они на их сельское очко не похожи", – предположил пользователь филипп филипыч.

Ранее украинские СМИ пытались убедить соотечественников, что курортный сезон в Крыму сорван.