В расписании Трампа нашли время для Зеленского

Официальный визит пока не планируется

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, скорее всего, встретятся ближайшей осенью. Об этом сообщил временный поверенный по делам США на Украине Вильям Тейлор. Он отметил, что речь не идет о визите лидера Незалежной в Белый дом и тем более Трампа в Киев.

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах – в Польше и Нью-Йорке", – цитирует дипломата "Украинские новости".

В Польше в сентябре состоятся мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Нью-Йорке - очередная сессия Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН). На полях этих форумов и могут состояться переговоры глав Незалежной и США. При этом подтвердить конкретную дату, которая ранее появилась в украинских СМИ, американский посол отказался.

