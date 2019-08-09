Жителей Донбасса с российскими паспортами не пустят в страны Евросоюза

Демократический ЕС планирует дискриминировать новых россиян

Евросоюз приступил к разработке "единых рекомендаций" по "идентификации и возможному непризнанию" российских паспортов, выданных жителям Донбасса в упрощенной форме. Также в планах Брюсселя урегулировать вопрос о выдаче виз владельцам таких документов.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, которое было предоставлено немецкой газете Deutsche Welle в четверг, 8 августа.

Отмечается, что данные рекомендации для государств-членов Евросоюза и их консульств готовит Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Кроме этого наставления затронут вопрос выдачи виз, которые будут запрашивать в России или на Украине жители Донбасса с паспортами РФ.

В заявлении представитель ЕС подчеркивает, что непризнание российских документов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

Напомним, 20 июня руководители стран и правительств ЕС выразили "чрезвычайное беспокойство" по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР. Позже в июле глава Кремля упростил получение российских документов для всего региона Донбасса.

Киев выпрашивал у Брюсселя отдельные санкции на сей счет, однако представители Старого Света пока отвечают разными заявлениями и угрозами не признавать наши паспорта, особо выделяются страны Прибалтики.

