Российские паспорта рассорят Литву с Евросоюзом

Вильнюс не доволен мягкой реакцией Брюсселя на выдачу документов РФ населению Донбасса

Литва настаивает, чтобы российские паспорта, которые получили жители Луганской и Донецкой областей Украины, не признавались в странах Евросоюза. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики.

"Мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", – приводит BNS заявление МИД Литвы.

В Вильнюсе настаивают, что позиция ЕС по данному вопросу должна быть единой. Однако если Брюссель затянет с реакцией или она будет недостаточно жесткой, Литва пойдет на односторонние шаги и объявит о непризнании паспортов новоявленных россиян украинского происхождения.

Ранее МИД Эстонии предупредил о решении считать незаконными документы РФ, выданные жителям ЛНР и ДНР после 24 апреля 2019 года. Об аналогичных шагах сообщила Канада.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке населению ЛНР и ДНР. Позже действие указа распространили на жителей всей территории Луганской и Донецкой областей.