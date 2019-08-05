В балтийскую республику перестали впускать владельцев российских паспортов

Новоиспеченные граждане РФ не смогут попасть в Эстонию, распорядилось министерстве иностранных дел прибалтийской страны. Речь идет об обладателях российских паспортов из Донбасса, которые получили документы после распоряжения президента Владимира Путина. Запрет не распространяется на более ранних владельцев.

В заявлении, опубликованном на официальном портале МИД, говорится, что "решение вступает в силу немедленно". Эти меры, судя по названию сообщения, из разряда дополнительных. Они приняты, "в ответ на агрессию России в Украине". Со стороны Москвы пока никак не отреагировали на инициативу Таллина.

Напомним, указ о паспортизации Донбасса Путин подписал 24 апреля этого года. Закон упрощает получения документов.

Инициатива РФ крайне возмутила руководство Незалежной, где разрешено иметь лишь одно гражданство. По мнению главы государства Владимира Зеленского, выдача паспортов Донбассу незаконна, ведь там живут украинцы, которых, кстати говоря, Киев заключил в экономическую блокаду.