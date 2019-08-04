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Раскрыты подробности встречи лидеров нормандского формата

Главы государств могут провести переговоры уже этой осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что четыре представителя на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате, скорее всего, встретятся в августе.

"В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел – во Франции. А там сам бог велел в сентябре. Я — за начало сентября", – заявил лидер украинцев изданию "КоммерсантЪ".

В интервью Зеленский также осудил решение России выдавать украинцам паспорта в упрощенном порядке. По его мнению, это незаконно.

"Должен действовать закон государства Украина, потому что Донецк, Луганск – это наша земля, там живут наши люди. Они сегодня находятся в тяжелейшем состоянии, оккупированном состоянии", – подчеркнул президент Незалежной.

Власти Украины считают, что Россия вмешивается во внутренний конфликт. В Москве не раз отрицали подобные обвинения, отмечая, что Россия заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис, но не является стороной конфликта. 

Полина ИВАНОВА
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