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Кличко покинул Украину на фоне скандала с Зеленским

Виталий Кличко. Фото: www.globallookpress.com
Боксер мог улететь в Турцию или Эстонию

Мэр Киева Виталий Кличко улетел из столицы Украины 4 августа. Об этом рассказала одна из пассажиров самолета, на котором отправился политик. Впрочем, девушка быстро удалила пост из Facebook.

Как отмечает издание "Украина.ру", судя по времени публикации и онлайн-табло аэропорта, Кличко мог сесть в самолет, летящий в Анталию или Таллин. Возможно, Кличко улетел в отпуск, вид у него был довольно расслабленный.

Впрочем, тот же портал отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается выгнать Кличко с поста главы столицы. Лидер украинцев просил правительство страны освободить боксера от должности мэра Киева. При этом сам Кличко хочет и дальше руководить делами города. 

Глава администрации президента Андрей Богдан говорил о том, что мэр потерял контроль над столицей, на что Кличко заявил, что тот – лживый непрофессионал. 

Полина ИВАНОВА
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