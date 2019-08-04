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Мэр Киева Виталий Кличко улетел из столицы Украины 4 августа. Об этом рассказала одна из пассажиров самолета, на котором отправился политик. Впрочем, девушка быстро удалила пост из Facebook.
Как отмечает издание "Украина.ру", судя по времени публикации и онлайн-табло аэропорта, Кличко мог сесть в самолет, летящий в Анталию или Таллин. Возможно, Кличко улетел в отпуск, вид у него был довольно расслабленный.
Впрочем, тот же портал отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается выгнать Кличко с поста главы столицы. Лидер украинцев просил правительство страны освободить боксера от должности мэра Киева. При этом сам Кличко хочет и дальше руководить делами города.
Глава администрации президента Андрей Богдан говорил о том, что мэр потерял контроль над столицей, на что Кличко заявил, что тот – лживый непрофессионал.
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