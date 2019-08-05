Покончить с войной законными методами не получится, уверен потенциальный премьер страны-соседки

"Слуг народа" Незалежной одна за другой посещают идеи, как поменять статус самопровозглашенных республик Донбасса. "Тянуть некуда", – заявил на днях украинский лидер Владимир Зеленский.

Если президент не теряет надежды решить вопрос мирным путем, то его потенциальная правая рука, главный претендент на премьерское кресло Дмитрий Разумков уверен, что законным способом вернуть конфликтные территории не получится.

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами",

– рассказал лидер партии "Слуга народа" в беседе с корреспондентом "Коммерсанта". Разумков отметил, что бурное обсуждение животрепещущей темы ведется в Раде, однако, по его мнению, "в войне это не вопрос законов", передает "Комсомольская правда". На первое место, по словам политика, выходит желание Украины покончить с боевыми действиями. Но ее мнение разделяют не все, заключил партиец.

"Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой", – пояснил он, добавив, что все перечисленное необходимо для возвращения "временно оккупированных территорий" в ускоренном режиме, уточняет телеканал "360".

"Все эти заявления надо издавать отдельным томом – "Украинская фантастика",

– отреагировал читатель РИА "Новости" (здесь и далее – орфография и пунктуация авторские).



"Бла-бла-бла. Все вопросы на территории "Незалежной" решаются не в Киеве, они решаются в Вашингтоне", – парировал другой.



В конце июля бескомпромиссно относительно ситуации в Донбассе был настроен первый замгенпрокурора Николай Голомша, напоминает НСН. Всех не согласных с режимом Киева и взявших оружие в руки он призвал убивать.