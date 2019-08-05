Военную мощь Незалежной подняли на смех

В интернет-пространстве новость об учениях морской авиации Украины встретили словами Станиславского: "Не верю". Событие одновременно стало поводом для гордости Киева и для многочисленных острот в Сети.

Как сообщалось в отчете информагентства Минобороны соседнего государства "АрмияИнформ", в акватории Черного моря развернулась ожесточенная "борьба". На Украинский флот напала несуществующая подводная лодка.

Гипотетическая субмарина противника была мгновенно "поражена" морской авиабомбой. Место для удара обозначил вертолет Ка-27, завершили миссию противолодочные вертолеты и самолет Ан-26.

Масштабные учения морской авиации, как позиционировал сие событие украинское издание "Обозреватель", подняли на смех и даже попросили продемонстрировать мощь украинской армии в Керченском проливе, напоминая об инциденте от 25 ноября 2018 г. (орфография и пунктуация авторские).

"Кому показали? Высылай в Керченский пролив – посмотрим", "Вы уже забыли, как подводные лодки выглядят, не говоря, что они делают. Надувной флот надувной страны", "Ого, вот это сила. Осталось только попросить подводную лодку попросить подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел!", "С вертолета ногой спихивали?", " Мощь это старый советский вертолет?", – упражнялись в юмористическом мастерстве пользователи Twitter.

Напомним, в конце июля пограничники Незалежной испугались зеленого луча" РФ, который, по версии украинцев, мог их покалечить.