Политика нового руководства до добра не доведет

Новоиспеченный глава Незалежной Владимир Зеленский приготовил своему народу неприглядную судьбу. Устроив распродажу украинских земель среди западных корпораций, он "расправится" с населением бывшей республики СССР, численность которого попросту сократится, заявил бывший организатор "Антимайдана" в Запорожье Владимир Рогов.

Таким образом, пришел к выводу собеседник корреспондента "ПолитНавигатора", шестой президент сделает то, что не удалось его предшественнику Петру Порошенко.

"Порошенко обещал сделать то же самое, что и Зеленский – передать землю. Но не передавал, потому что, как ни странно, в данном случае украинская коррупция сыграла положительную роль",

– пояснил политолог, добавив, что обнищавший народ готов отдать землю "за копейки". Не исключено, что сложившаяся ситуация, полагает Рогов, подтолкнет к государственному перевороту и войне на постукраинском пространстве. А само разбазаривание территорий – к ликвидации "лишних" украинцев.

"В случае передачи земли под контроль западных транснациональных корпораций, экономически будет оправдано проживание на данных территориях не более 8-10 миллионов человек. То есть постукраинское пространство ждут новые трагедии, новые сгоны населения с территорий, новые жертвы и, скорее всего, большая кровь", – заключил эксперт.

Он отметил, что такими темпами вскоре можно будет провести параллель между украинским народом и индейцами, некогда населяющими США.