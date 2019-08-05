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Запрет в действии: Украина осталась без российского угля

Фото: Кузярин Анатолий/ ТАСС
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Поставщики предпочли не иметь дел напрямую с партнерами в Незалежной

Объем поставок угля из России на Украину за последние месяцы сократился на 85%. Таковы данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

С 1 июня вступил в силу запрет на продажу Украине российского угля и нефтепродуктов. В принципе, эмбарго не полное. Желающим продолжать экспорт нужно каждый месяц получать разрешение в Минэнерго. Но большинство поставщиков предпочло прекратить сотрудничество с украинской стороной.

Впрочем, по данным "Коммерсанта", говорить об угольном коллапсе в соседней стране из-за запрета экспорта рано. Часть компаний могли просто изменить логистику, направив топливо на Украину через Белоруссию. На такие размышления наводят данные Белстата: так, еще в прошлом году российские поставки угля в Белоруссию выросли вдвое, а за первое полугодие 2019 г. – вчетверо.  

Николай ВИКТОРОВ
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