Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Соратники Зеленского вышли из-за парт

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы остались без света и воды
Новоиспеченные депутаты стали настоящими законотворцами

"Слуги народа" отсидели за партами. Теперь, надо полагать, новоиспеченные депутаты готовы шагнуть в большую политику. 

Однако, следуя заветам Владимира Ильича, украинские парламентарии не собираются останавливаться на достигнутом. После пройденного курса, они будут "учиться, учиться и учиться". Новые программы запланированы на осень, сообщила в Facebook спикер партии Евгения Кравчук.

"Курсанты" Киевской школы экономики, которая организовала обучение, выпустились с багажом знаний. Они выработали собственную стратегию, а также прописали ряд законопроектов, внедрение которых активизирует политическую силу. 

Пользователи Сети восприняли эту информацию скептически (орфография и пунктуация сохранены).

"А точно надо было голосовать за недоразвитых, чтобы их потом уже пытаться развивать?", "Научились прыгать и правильно нажимать кнопки по команде сверху", – сыронизировали комментаторы. 

После сообщения о депутатских курсах перед стартом украинцам в ближайшую пятилетку спрогнозировали нескучную жизнь.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина пыталась подкупить ПАСЕ назло России

Ни одна из стран не решилась поддержать Незалежную

Шантаж Европы: на Украине раскрыли коварный план России по газовой войне

Москва якобы полностью прекратит поставку голубого топлива через Незалежную

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей