Новоиспеченные депутаты стали настоящими законотворцами

"Слуги народа" отсидели за партами. Теперь, надо полагать, новоиспеченные депутаты готовы шагнуть в большую политику.

Однако, следуя заветам Владимира Ильича, украинские парламентарии не собираются останавливаться на достигнутом. После пройденного курса, они будут "учиться, учиться и учиться". Новые программы запланированы на осень, сообщила в Facebook спикер партии Евгения Кравчук.

"Курсанты" Киевской школы экономики, которая организовала обучение, выпустились с багажом знаний. Они выработали собственную стратегию, а также прописали ряд законопроектов, внедрение которых активизирует политическую силу.

Пользователи Сети восприняли эту информацию скептически (орфография и пунктуация сохранены).

"А точно надо было голосовать за недоразвитых, чтобы их потом уже пытаться развивать?", "Научились прыгать и правильно нажимать кнопки по команде сверху", – сыронизировали комментаторы.

После сообщения о депутатских курсах перед стартом украинцам в ближайшую пятилетку спрогнозировали нескучную жизнь.