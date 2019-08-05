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На Украине непогода обесточила десятки населенных пунктов

Фото: www.globallookpress.com
Донецкая, Луганская, Запорожская и Днепропетровская области попали под удар стихии

В подконтрольной Украине части Луганской области 27 тыс. абонентов остались без воды после того, как были обесточены 2 насосные станции из-за ухудшения погодных условий.

По сообщению украинский Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, для ликвидации последствий непогоды в шести областях Украины были привлечены почти 300 спасателей. Всего по данным на 5 августа на Украине остались обесточенными более 80 населенных пунктов.

Причинами ЧП стали дожди, грозы и сильный ветер, обрушившиеся на ряд областей страны.


Валентина МАЙОРОВА
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