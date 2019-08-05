Украинцы созывают "армию" против РФ

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Украинцы собирают команду против РФ

Фото: www.globallookpress.com
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Россия расхозяйничалась в Черном море, заявили в Киеве. Оно, по словам завистливых соседей, постепенно превращается в "русское море".

Остановить этот процесс должны Украина и страны блока НАТО, в частности Турция. Подключиться не мешало бы также Грузии и Болгарии с Румынией, полагает журналист Андрей Клименко. Он уверяет, что Москва продумала коварный план.

"На российской повестке дня – дальнейшая оккупация украинского морского шельфа и всей исключительной морской экономической зоны Украины, вытеснение НАТО из Черного моря, подсадка на газовую иглу Турции и Болгарии и другие действия, о которых идет речь", – написал Клименко для BSNews. 

Исходя из его предложения, Киев и Анкара, а также Тбилиси, Бухарест и София должны установить слежку за судами в акватории Черного моря. За предоставление не соответствующей действительности информации, по мнению журналиста, необходимо сурово наказывать. 

"Если мы не примем меры, история нас не простит..." – повторил автор материала слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана. 

Ксения АНДРЕЕВА
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