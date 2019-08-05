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Феноменальная беспомощность: большинство в Раде не помогло Зеленскому

Фото: STEPAN FRANKO/ТАСС
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Западные кураторы еще не дали Киеву отмашку по Донбассу

У президента Украины Владимира Зеленского и его команды нет собственного плана действий по разрешению кризиса в Донбассе и стране в целом. Так считает украинский политэмигрант, репортер Владимир Скачко.

Сейчас пропрезидентская партия "Слуга народа" имеет в Верховной раде 254 голоса. Для принятия любого закона, помимо внесения поправок в Конституцию, достаточно 226 голосов. Получается, в руках Зеленского реальная власть. Но он ею не пользуется, ограничиваясь общими фразами о необходимости "усилий по урегулированию кризиса".

"Феномен партии "Слуга народа" в том, что она имеет монопартийное правящее большинство, которое способно кардинально менять 95% направлений развития Украины, – отметил Скачко в интервью "Взгляду". – И если Разумков говорит, что ему чего-то не хватает для решения проблемы Донбасса, это означает, что у него и его команды нет политической воли, нет видения и нет разрешения от западных "смотрящих".

Ранее лидер партии "Слуга народа", главный претендент на пост спикера Рады Дмитрий Разумков заявил, что хотел бы покончить с войной в Донбассе, но это не в его силах, поскольку тут целый комплекс "вопросов дипломатии, санкционного давления, внутренней политики, борьбы с коррупцией" и т.д.

Николай ВИКТОРОВ
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