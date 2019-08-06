ОБСЕ заметила украинские танки в Донбассе

Тяжелое вооружение активно подходит к линии разграничения

На железнодорожную станцию Рубежное, расположенную в подконтрольной Киеву части Луганской области Украины, прибыла военная техника. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили появление там 4 августа 8 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибром 122 мм, не менее 8 танков T-80 и 4 зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10". Об этом сообщили в пресс-службе миссии. Накануне, 3 августа, представители ОБСЕ видели в том же районе 4 танка Т-72.

Ранее о стягивании к Донбассу военной техники сообщали правоохранители ЛНР.

"Противник продолжает сосредоточение тяжелого вооружения в зоне карательной операции. Нашей разведкой отмечается прибытие более 30 единиц тяжелой техники ВСУ в районы населенных пунктов Рубежное и Подлесное", - цитирует РИА "Новости" заявление представителя Народной милиции ЛНР.

Более того, запрещенное Минскими договоренностями оружие киевские силовики не просто доставляют на восток Украины, они его используют, несмотря на действующее перемирие.

"В понедельник, 5 августа, ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины и открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по школе в городе Горловка. Это далеко не первый случай нарушения перемирия украинской стороной", – сообщил во вторник, 6 августа, глава ДНР Денис Пушилин.

По его мнению, новые киевские власти демонстрируют старый принцип "двойной морали", передает ДАН.

"Говоря о мирных инициативах, украинские власти параллельно просят своих американских партнеров увеличить поставки тяжелого вооружения. Рассуждая о необходимости прекращения огня, Украина не перестает обстреливать школы и жилые дома", – указал Пушилин.

Очередной режим прекращения огня в Донбассе стороны согласовали с 21 июля. Однако неоднократно были зафиксированы нарушения со стороны ВСУ. На днях лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для прекращения войны в Донбассе нужно решить сначала целый комплекс проблем.