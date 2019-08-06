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"Слуга народа" продолжает выдавать необычные идеи, как решить проблемы Украины. Так, будущий депутат Верховной рады и журналист Александр Дубинский выступил с идеей построить на границе с Донбассом стену, чтобы боевые действия прекратились. По его словам, Израилю с Палестиной это помогло.
Незалежная, как рассказал Дубинский, должна принять политическое решение – либо консервировать конфликт возведением стены на границе с самопровозглашенными республиками, либо вернуть их под свой контроль.
"Нужно создать условия, чтобы люди захотели переехать в Украину. Чтобы поняли, что они здесь нужны и важны. Боевые действия можно завершить, как в Израиле. Там на границе с Палестиной стоит бетонная стена метров двенадцать в длину и метра три в толщину",
– подчеркнул Дубинский в разговоре с изданием "Страна.ua".
Впрочем, журналист отметил, что решить этот вопрос нужно на референдуме.
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