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На Украине предложили отделиться от Донбасса огромной бетонной стеной

Фото: www.globallookpress.com
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Таким образом, по мнению новоиспеченного депутата, можно завершить конфликт

"Слуга народа" продолжает выдавать необычные идеи, как решить проблемы Украины. Так, будущий депутат Верховной рады и журналист Александр Дубинский выступил с идеей построить на границе с Донбассом стену, чтобы боевые действия прекратились. По его словам, Израилю с Палестиной это помогло.

Незалежная, как рассказал Дубинский, должна принять политическое решение – либо консервировать конфликт возведением стены на границе с самопровозглашенными республиками, либо вернуть их под свой контроль.

"Нужно создать условия, чтобы люди захотели переехать в Украину. Чтобы поняли, что они здесь нужны и важны. Боевые действия можно завершить, как в Израиле. Там на границе с Палестиной стоит бетонная стена метров двенадцать в длину и метра три в толщину",

подчеркнул Дубинский в разговоре с изданием "Страна.ua".

Впрочем, журналист отметил, что решить этот вопрос нужно на референдуме.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что первоочередная задача его администрации – закончить конфликт на юго-востоке страны, который идет с 2014-го. 

Полина ИВАНОВА
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