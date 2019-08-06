Долговое бремя может оказаться непосильным для Незалежной

Министерство финансов Украины заявило, что к концу 2019 г. платежи Киева по внутреннему и внешнему государственному долгу составят 6,6 млрд долларов.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что на погашение и обслуживание долга планируется направить 69 млрд гривен, из них 71,4 млрд гривен по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальное в иностранной валюте.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что невыплата долгов грозит стране дефолтом, который может привести к остановке производства, девальвации гривны и скачку инфляции, напоминает "Свободная пресса".

