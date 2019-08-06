Украине посоветовали не церемониться с Москвой

Учения Украины и НАТО Sea Breeze в Черном море закончились победой России. В этом уверен украинский политолог Михаил Гончар. По его мнению, военным приходилось отступать в акватории из-за того, что Россия проводила тренировки около Крыма.

Эксперт считает, что Украине пришлось изменить план учений из-за того, что россияне "прогнали" силы НАТО и показали, что дать отпор им никто не сможет самостоятельно, тем более Незалежная в одиночку.

"Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Результат – мы и НАТО "утерли сопли" и отступили", – заявил Гончар в интервью газете "День", сообщает агентство РИА ФАН.

При этом политолог отмечает, что учения были организованы плохо, потому что Украина отправила России координаты с просьбой обратить внимание, хотя, по его мнению, Незалежной нужно было выставить корабли на нужной линии.

Учения Sea Breeze прошли еще в июле этого года, однако эксперты продолжают подводить итоги. В тренировках задействовали 30 кораблей и 30 самолетов, а также 900 военных.