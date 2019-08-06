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Украинец придумал план "освобождения" Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Далеко идущие мечты экс-боец АТО собирается осуществить с помощью Вашингтона

Украинский офицер Семен Салатенко, направленный по приказу министра обороны для прохождения учебы в США, в Форт Беннинг, заявил, что после завершения своей миссии планирует применить полученные знания для того, чтобы вернуть под власть Киева Донбасс и Крым.

"Я прилагаю все усилия. чтобы успешно овладеть американской военной наукой, и, по окончанию курсов, успешно применить полученные знания в боях с российскими оккупационными войсками при освобождении Донбасса и Крыма. Которое неизбежно будет в то время, когда наша армия будет максимально к этому готова", - 

написал Салатенко на своей страничке в Facebook (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Салатенко также подчеркнул, что Вашингтон является основным военным и политическим союзником Киева и выразил надежду, что американская помощь "будет только увеличиваться". 

В комментариях к этому заявлению автор телеграм-канала "Черговий ООС" с иронией отметил, что наконец-то понял, почему Киев не торопится освобождать полуостров:

"Мы просто ждем пана Салатенко...экс-главу Сумского облсовета и бравого вояку, по мазе отдохнув отучившегося в США!!!"

Крым стал российским в марте 2014 г. после того, как на референдуме большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Украина продолжает считать полуостров своей "временно оккупированной" территорией.

Валентина МАЙОРОВА
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