Историю выдумали специально для журналистов

Спецоперация, проведенная Службой безопасности Украины (СБУ) при непосредственном участии тогдашнего президента Петра Порошенко, по освобождению из плена в ДНР полковника украинской разведки Ивана Безъязыкова, оказалась фейком. Полковник на самом деле был задержан в Донбассе, но его возвращением домой занималась жена, а не силовики. Об этом сообщила сама Маргарита Безъязыкова.

Безъязыкова задержали в ДНР в 2015 году. Спустя несколько месяцев он позвонил супруге и сообщил, что его могут обменять на двух женщин, и дал контакт некоего Николая, который должен был все организовать. Обмен состоялся, Маргарита сама забирала Ивана из плена. Но чтобы у украинских властей не возникло вопросов, женщина все сообщила СБУ. Там ей приказали молчать о реальных деталях освобождения и рассказывать о доблести силовиков и лично Порошенко:

"Что я должна поблагодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это якобы происходило – сказать это должна была журналистам", – цитирует женщину "Судебный репортер".

Впрочем, честность Ирины ее мужу не помогла. На Украине его задержали, обвинив в госизмене и сотрудничестве с ополченцами. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Кстати, имя Безъязыкова фигурирует и в отчете Специальной следственной группы, расследовавшей дело о крушении МН17 в Донецкой области в 2014 году. По некоторым данным, именно на показаниях этого украинца строятся обвинения против россиян.

Ранее Порошенко заявил, что именно он сочинял Минские соглашения.