Дело о госизмене бывшего лидера Незалежной приобретает для него опасный характер

Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы киевского суда.

"В ходе осуществления досудебного расследования следователями Государственного бюро расследований 12 июля на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева проведен временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении командования ВМС ВС Украины. Изъяты копии документов, касающихся перехода украинских кораблей через Керченский пролив 25.11.2018", – говорится в материалах дела.

Помимо этого, в рамках уголовного производства по факту возможной госизмены пятого президента Украины Петра Порошенко и других должностных лиц в связи с инцидентом в Черном море прошлой осенью назначена экспертиза.

Такое решение принято Печерским судом 29 июля по ходатайству Госбюро расследований.

Напомним, ранее бывший первый замруководителя администрации четвертого лидера Незалежной Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что по его заявлению ГБР 21 мая открыло досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват власти руководством страны и лично Петром Алексеевичем.

В качестве мотивации своего обвинения он указал на то, что президент после происшествия в Керченском проливе, когда суда и моряки были арестованы Погранслужбой РФ, ввел в ряде регионов Украины военное положение, "чтобы сохранить власть", так как ВП могло помешать проведению президентских выборов.

Прокуратура закрыла дело 17 июля, но Портнов и его адвокаты обжаловали это решение. А спустя пару дней юрист сообщил, что "Печерский суд Киева дал санкцию на проведение военных экспертиз в деле о государственной измене и злоупотреблении служебным положением Порошенко", в том числе на изъятие всех шифрограмм и протоколов военных, сопровождавших моряков в том походе.

Сам хозяин "Рошена" сейчас находится где-то за пределами родины. Как предполагают украинские эксперты и аналитики, "шоколадный король", возможно, активно ищет запасные аэродромы для эмиграции.

