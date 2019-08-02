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Киев назвал главную тему переговоров Трампа и Зеленского

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
На Украине призвали прекратить просить и выступать в роли жертвы

Основная часть предстоящего диалога между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским будет посвящена теме безопасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Вопрос безопасности – это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно, и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", – сказал он в эфире радио "Новое время".

Также глава СНБО считает, что Незалежной нужно выходить из роли жертвы и не "просить по миру помощь". По его словам, Киев должен стать надежным стратегическим партнером.

Необходимо добавить, что дата встречи американского и украинского лидеров, как и ее место до сих пор неизвестны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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