В Незалежной молят Запад о помощи в борьбе за территорию с Россией

Украина готова на все, чтобы устроить очередную провокацию в Керченском проливе. Киев подготовил проект под названием BlackSeaMoM. Данная инициатива создана для Запада и призывает разместить в Черном и Азовском море мониторинговую миссию НАТО и ЕС.

Суть проекта сводится к усилению давления на Москву. Кроме того, Украина намерена найти "доказательства" помех России свободному судоходству в проливе. Соответствующий документ в Сети опубликовал некий блогер Борис Рожин.

Однако даже присутствие кораблей НАТО не повлияет на действия Кремля и политику страны. Фактически, чтобы стать королями ситуации Незалежной и ЕС придется силой захватить Керченский пролив, что означает начало войны. По этой причине проект заведомо провальный.

Несмотря на это он может стать "кормушкой" для украинских чиновников и волонтёров за счёт иностранного финансирования.