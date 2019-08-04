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Будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко заявил о том, что хочет предложить Верховной раде изменить Уголовный кодекс. В частности, он считает, что необходимо ввести уголовную ответственность за несанкционированные переговоры с представителями "страны-агрессора", то есть с Россией.
"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства",
– сообщил Яременко агентству "Интерфакс-Украина".
Он добавил, что несмотря на то, что его партия стремится сократить роль государства в разных сферах жизни населения, в определенных областях оно должно "действовать жестко", например, во внешней политике и обороне.
После того, как члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым по вопросу транзита газа, в украинской партии "Голос" уже выступали с подобным предложением – лишать свободы за подобную "вольность" на срок до 15 лет.
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