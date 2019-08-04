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Украине предрекли потерю половины населения

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
Незалежная лишится граждан в течение нескольких лет

Глава МИД Украины Павел Климкин вступил с неутешительным для страны прогнозом. Руководитель ведомства уверен, что если ситуация в государстве не изменится, то совсем скоро половина украинцев будет находиться за границей.

"Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там",

– сказал Климкин изданию "Обозреватель".

При этом политик утверждает, что самая большая ценность для Незалежной – это люди, а не земля или другие ресурсы. По его мнению, украинцы заслуживают не только свободы и справедливости, но и благосостояния.

Климкин и раньше говорил о том, что сотни тысяч украинцев покидают родину, чтобы заработать себе на жизнь. При этом глава украинского МИД не видел в этом серьезной проблемы, хотя и называл тенденцию "мегавызовом для страны". Климкин также обещал вернуть проживающих в России украинцев. В Киеве уже заявляли о том, что из-за неспособности государства увеличить национальную экономику, тенденция сохранится.

Согласно данным Министерства социальной политики Украины, каждый год из страны уезжают в другие государства на заработки 9 млн человек на сезонные работы. Большое количество украинцев оседает в Польше. 

Полина ИВАНОВА
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