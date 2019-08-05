Экс-лидеру Незалежной напомнили, кто работал над документами по Донбассу

Минские соглашения, которые касаются вопроса урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины, – это результат усиленного переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами. Об этом заявили в пресс-службе германского правительства. Так в Берлине прокомментировали недавние утверждения бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он якобы лично составил тексты документов по разрешению кризиса в Донбассе вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами. Пакет мер по реализации минских соглашений, подписанный 12 февраля 2015 года, был поддержан президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным), президентом Украины (Петром Порошенко), президентом Французской Республики (Франсуа Олландом) и федеральным канцлером Федеративной Республики Германия (Ангелой Меркель) в совместной декларации в тот же день", – напомнили хозяину "Рошена" реальную историю.

В пресс-службе германского кабмина добавили в комментарии РИА "Новости", что Совет безопасности ООН поддержал минский пакет 17 февраля того же года.

В Берлине подчеркнули, что Германия "решительно поддерживает полное выполнение" этих договоренностей, включая процесс "установления долгосрочного перемирия и вывод тяжелых вооружений с линии соприкосновения".

Свое откровение Порошенко выдал в интервью "Украинской правде" 1 августа. Подавляющее большинство читателей уличило пятого главу Украины во вранье. Орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Не верю ни одному слову этой лживой твари . И мечтаю, чтобы через десять лет он отмотал лишь треть своего срока на зоне", "Порохоботы раскажите мне о чесности вора , доброте палача или любви мигеры ?", "Возможно он болен, да ему надо помощь. Посмотрите на фото, как у него фантастически крутятся руки, это естественное. Они автоматически, поминутно готовы что-то стащить. Похоже, это клептомания в особо крупных размерах с конфискацией всего отжатого, и награбленного".

