Над зданием заметили огромный выброс черного дыма

На Украине на Приднепровской тепловой электростанции в Днепре произошла авария. Об этом рассказали очевидцы ЧП.

Активисты Save Dnipro утверждают, что ранним утром над зданием они заметили огромный выброс черного дыма. По их словам, эта авария нанесет серьезный ущерб окружающей среде.

"На Приднепровской ТЭС был запущен в работу 10 или 11 энергоблок (дым выходит в одну трубу) и в 8:56 небо покрылось густым черным дымом. Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными и бесспорно опасными!",

– написали активисты на своей странице в Facebook.

При этом жителям города не сообщили о ЧП. В администрации ТЭС заявили, что авария произошла из-за повреждения трубы в верхней части котла.