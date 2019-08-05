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Украинская делегация в ПАСЕ получила новые установки по России

Фото: www.globallookpress.com
Киев решил сосредоточиться на интересах всей страны

Главной задачей украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы с приходом во власть новых людей станет продвижение интересов Украины, а не изгнание из организации представителей Российской Федерации. Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Наша задача – не исключение России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся – это можно делать и с Россией, и без России", – цитирует "Интерфакс-Украина" Яременко.

Так он ответил на вопрос, целесообразно ли временно остановить работу делегации Незалежной в ПАСЕ из-за возвращения туда россиян.

При этом парламентарий выразил сожаление, что евродепутаты в большинстве своем не встали на сторону Киева в данном вопросе и поставили "под сомнение преданность принципам". По его словам, украинцам нужно "адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы".

Напомним, Ассамблея 26 июня одобрила резолюцию, которая подтвердила полномочия РФ в полном объеме. Тогда же украинская делегация совершила демарш, в полном составе покинув зал заседания и объявив о временном моратории на свое участие в летней сессии организации. В партии "Слуга народа" не поддержали данную инициативу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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