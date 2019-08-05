Зеленскому пророчат роль захватчика умов россиян

Президента Украины Владимира Зеленского назвали главным конкурентом его российского коллеги Владимира Путина в борьбе за популярность у народных масс. Украинца посчитали "сообразительным политиком", понимающим силу телевидения, который имеет широкую общественную поддержку и, что может не так важно, "иногда снимает с себя рубашку на публике". Об этом пишут аналитики из New York Times.

В статье отмечается, что бывший комик пришел к власти нетрадиционным способом "с таким же неожиданным проявлением дипломатического таланта".

"Помощники г-на Зеленского настаивают на том, что его внимание сосредоточено на внутренней перестройке, и что он не стремится стать антипутинским в регионе, где российский лидер столкнулся с большой критикой, но мало кто может конкурировать со звездной властью", – говорится в материале.

При этом автор утверждает, что соперничество между Путиным и Зеленским все же очевидно, и последние два месяца главы государств ведут себя, как два боксера, которые обмениваются на ринге резкими ударами.

Журналиста ссылается на представителя президентской партии "Слуга народа" Богдана Яременко, который заявил, что одной из причин этого конфликта является то, что две страны выбрали разные пути развития.

Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника. Например, экс-комик сразу обратился к Донбассу на русском языке, "его правительство объявило о прекращении огня" (тут бы американским аналитикам уточнить, что это еще кабмин Петра Порошенко), "отодвинуло солдат с линии фронта возле одного контрольно-пропускного пункта", объявил о будущих инвестициях в районах, контролируемых Киевом.

"Похоже, Путин спровоцировал серию небольших кризисов, чтобы проверить нового президента. Но там, где предыдущий украинский лидер Петр Порошенко был ограничен украинскими националистическими настроениями в парламенте, г-н Зеленский воспользовался шансами обратиться к русскоязычным шахтерам и сталелитейщикам восточной Украины – и даже к тем, кто утомлен г-ном Путиным в России", – уверяет автор.

Высокопоставленный западный дипломат на условиях анонимности описал изданию шестого президента Незалежной "как новичка, играющего в игру с высокими ставками и преуспевающего против проницательного и опытного противника", каковым называется лидер России.

В материале в качестве путинской антиукраинской каверзы называется выдача российских паспортов жителям Донбасса. Также журналист раскрывает большие планы новой киевской власти в отношении северного соседа.

"Что касается внутренней политики, то, по его (Зеленского) словам, члены его внешнеполитической команды хотят перенести поле битвы идей с Украины прямо в Россию, воспользовавшись многолетним опытом г-на Зеленского, привлекающего россиян своими, в основном, низкопробными, иногда похабными комедийными шоу и фильмами. Его комедийные работы были широко распространены в России", – напоминает журналист.

В борьбе за умы россиян глава Незалежной решил создать русскоязычный телеканал. Также указывается, что в июле по упоминаемости в российских СМИ Зеленский был на втором месте после Путина. Издание приводит мнение украинского журналиста Ивана Яковины, который увидел, что президент России оказался в ситуации, похожей с сюжетом сказки о Белоснежке: "Королева смотрит в зеркало и спрашивает: "Кто на свете всех милее?" И зеркало говорит: "Знайте, что эта юная принцесса живет где-то далеко".

