Хозяин гостиницы на жалобу заграничных гостей ответил русской музыкой

О "международном скандале" в Испании с участием украинских туристов и российского триколора поведал пользователь Дэвид Пластер в своем Facebook. Он рассказал о том, как несколько семей из Незалежной, проживавших в четырехзвездочном отеле Best San Francisco в городе Салоу, увидели в гостиничном ресторане государственный символ РФ во время ужина и потребовали от персонала, чтобы флаг убрали.

В ответ на эту просьбу администратор общепита "высмеял гостей". По словам автора поста, он, "очевидно, оказался горячим сторонником российской политики, потому что в грубой форме отказал" украинцам, "добавив, что его позиция – это позиция всей Испании".

На этом администрация отеля, сообщает Пластер, не остановилась. Она призвала россиян присоединиться к спору и "лично разобраться с шокированными украинцами".

"Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять военные русские песни", – живописал о "международном скандале" пользователь.

Также он сообщил, что на жалобы украинцев туроператору JoinUp его представители посоветовали путешественникам из Незалежной отнестись к ситуации по-философски.

"На просьбу поменять отель на оставшиеся три дня путевки, туроператор объявил, что туристам придется заплатить штраф за изменение бронирования", – отметил Пластер и задался странным вопросом, поддерживает ли Испания терроризм.

Многие в комментариях под постом посмеялись и над ситуацией, и над самим его автором, орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Ору!!! Супер ! Поржал , спасибо .... А потом спрашивают * А нас за Щооо ? *", "тысячи лет технического прогресса и миллионы лет эволюции ради вот этого вот???", "Насмешила новость конечно, согрела в этот холодный летний вечер", "Поздравляем с перемогой! Носить вам не переносить-возить не перевозить", "А вы им море закопайте".