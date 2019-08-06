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В Донбасс поедут поезда с Украины

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Железнодорожное сообщение оборвалось в 2014-м

Украинские железнодорожники восстановили движение на участке железной дороги "Мариуполь – Южнодонбасская", прерванное еще пять лет назад. Теперь там будут ходить 4 пригородных поезда: от станции Волноваха до Южнодонбасской через станцию ​​Велико-Анадоль. 

"По словам директора регионального филиала "Донецкая железная дорога" Сергея Бугаева, железнодорожники осознают большое социальное значение пригородных перевозок на Донбассе, особенно на территориях, находящихся вблизи линии разграничения", - 

сообщается на сайте "Украинских железных дорог" (ПАО "Укрзализниця").

В восстановлении движения приняли участие работники филиала компании "Донецкая железная дорога" и специалисты штаба Операции объединенных сил (ООС).

Ранее украинцы обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому, требуя вернуть поезда в Крым. В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове готовы к возобновлению движения поездов с Украины.

Валентина МАЙОРОВА
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