Ни самолетов, ни кораблей: украинская промышленность потерпела крах

Государство не торопится восстанавливать наукоемкие отрасли Незалежной

Авиастроение на Украине пришло в полный упадок. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин. По его мнению, Киев поступил крайне необдуманно, когда лишил украинских производителей возможности получать запчасти из России.

"Идет уже пятый год, в течение которых три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета. Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет… В результате в 2019 г. Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами", – указал Левочкин.

Мечты некоторых украинских руководителей о том, что для производства самолетов Ан-148, Ан-158 можно использовать не российские детали, а купленные в других странах, так и остались нереализованными. Хотя бы потому, что это требует значительных финансовых вложений и полной пересертификации.

Схожая ситуация с судостроением. Да, Киев объявил о том, что Украина начнет делать корветы для ВМС, но за полтора года не выделил на эту программу ни копейки, сообщил нардеп. Если в прежние времена 3 завода в Николаеве спускали на воду 30-35 гражданских и военных судов каждый год, то сейчас они в лучшем случае занимаются ремонтом, рассказал Левочкин.

"Это уже не кризис, это крах", – резюмировал нардеп.

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Киева попало под запрет президента Петра Порошенко в 2014 году.