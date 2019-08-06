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Испугались: в Киеве передумали запрещать поставки топлива из РФ

Фото: www.globallookpress.com
У команды Зеленского возник новый план

Власти Украины не собираются запрещать импорт нефтепродуктов из России полностью. Об этом заявил представитель главы Незалежной Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. По его словам, подобные шаги могли бы вызвать скачок цен на Украине, но руководство страны этого не допустит.

"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом на сегодняшний день, потому что это будет таким квазиналогом для нашего потребителя", – пояснил он на брифинге в Киеве во вторник, 6 августа.

С 1 августа на Украине вступили в силу спецпошлины на некоторые виды топлива из РФ, в том числе дизельное. Ряд компаний просто свернули поставки, чтобы не работать без прибыли. Энергобезопасность страны оказалась под угрозой, поэтому в Киеве решили повременить с запретительными мерами.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, обвинили как всегда Россию, передает РИА "Новости":

"Иногда дает разрешения, иногда не дает разрешения, иногда дает разрешения не на весь объем, потом увеличивает эти разрешения. То есть Россия ведет себя непрогнозируемо, нестабильно", – пытался объяснить Герус мотивы украинского правительства.

Стабилизировать ситуацию Украина намерена с помощью поставщиков из других стран. Но, понятно, объемы пойдут не по трубопроводам, а танкерами. "Если раньше поставки топлива в Украину по морю составляли порядка 10-20 тыс. тонн в месяц, то в августе их нарастят до 60-90 тыс. тонн", – приводит "Обозреватель" слова Геруса.

Как только доля дешевого российского дизтоплива на украинском рынке снизится с нынешних 45% до 15-20%, украинцы смогут вздохнуть спокойно – страна в безопасности от топливного коллапса. По крайней мере, так видят ситуацию новые киевские власти. Правда, как они будут латать возникающую дыру в бюджете, они не пояснили.

Николай ВИКТОРОВ
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