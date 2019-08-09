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Вашингтон назвал "смелым шагом" звонок Зеленского Путину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Решение президента Украины Владимира Зеленского срочно позвонить российскому коллеге Владимиру Путину и главе Франции Эмманюэлю Макрону почти сразу после сообщений о гибели четырех морпехов ВСУ в Донбассе говорит о смелости нового украинского руководства. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Незалежной Уильям Тейлор.

"Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг – позвонить Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки", чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные", – цитирует УНИАН американца.

Также он считает, что поступок пана Зеленского показал его моральное превосходство своей позиции в войне в Донбассе, не уточнив, перед кем. Зато заметил, что у Киева был "естественный инстинкт" ответить огнем на гибель украинских военных.

"Я знаю, что правительство Украины рассматривало такой вариант", – сообщил представитель Вашингтона.

По его мнению, "украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях".

Накануне посольство США в Незалежной похвалило Зеленского за "сдержанность и храбрость перед лицом агрессии" на фоне ЧП в Донбассе.

Так, поди, скоро криворожец станет новым украинским Катигорошком. В соцсети тоже оценили похвальбу штатовских посланцев (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Как ребенка в садике по головке погладили", "Конечно Путина даже америкосы боятся)))", "Американцы добились своего – на Украине к власти пришёл детский сад".

Четверо украинских силовиков погибли 6 августа в районе Павлополя в Донецкой области, в районе, контролируемом Киевом. Украинские власти ответственность за их гибель возложили на ополченцев ДНР. В Донецке заявили, что силовики погибли при разгрузке противопехотных мин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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