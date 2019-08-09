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Киев пожаловался на затягивание Москвой переговоров по газу

Фото: www.globallookpress.com
"Нафтогаз" вспомнил про наступление холодов

Украинская сторона обвинила Москву в затягивании переговорного процесса о продолжении транзита российского газа через территорию Незалежной после 2019 года. Якобы в России ждут наступления первых заморозков. К такому выводу пришел глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в который раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук", – написал он в Facebook.

Также Коболев подчеркнул необходимость передачи управления украинской ГТС консорциуму международных компаний, особенно в случае, если российский "Газпром" "займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту".

В конце прошлой недели глава "Нафтогаза" сообщил, что компания накопила в подземных хранилищах более 16 млрд куб газа из необходимых приблизительно 20 млрд кубов.

В Брюсселе уведомили, что трехсторонние переговоры по транзиту российского топлива по украинскому маршруту должны состояться 16 сентября.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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