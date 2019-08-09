Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным

Глава Белого дома разлил елей на голову шестого лидера Незалежной

Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей. Об этом сегодня хозяин Овального кабинета весьма емко заявил журналистам.

"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, он договорится (с Путиным). Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине", – цитирует РИА "Новости" Трампа.

Ранее в пятницу устами временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора стало известно, что Зеленский и американский президент смогут дважды пообщаться в ближайшее время, пишет "Укринформ". Это может произойти в Польше и в Нью-Йорке.

Отметим, что у Трампа с 31 августа по 2 сентября запланирован визит в Варшаву, где он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Туда же 1 сентября прибывает и Зеленский.

Также главы государств могут встретиться в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая открывается в Нью-Йорке 17 сентября.

Добавим, что за последние два дня Зеленский удостоился от США высоких оценок: его назвали храбрым, смелым, а теперь еще и разумным. Просто жених на выданье, жаль, что уже женат.

