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Украина пустит автобусы до Крыма

Украина пустит автобусы до Крыма
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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В Незалежной сжалились над соотечественниками, нелегально мотающимися на полуостров с увесистым багажом

В Незалежной сдались и признали, что украинцы вопреки всяким запретам ездят в Крым. До границы с потерянным полуостровом теперь будет ходить общественный транспорт. 

Автобус будет курсировать между пунктом пропуска "Каланчак"  и "нолем" (точкой размежевания в буферной зоне), соединяя его с административной зоной, говорится на сайте Херсонской обладминистрации.

Местная администрация настроена решительно. Так, глава региона Юрий Гусев предложил построить рядом с Крымом автостанцию для удобства пенсионеров и путешественников с багажом. 

Ксения АНДРЕЕВА
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