Украина пустит автобусы до Крыма

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В Незалежной сдались и признали, что украинцы вопреки всяким запретам ездят в Крым. До границы с потерянным полуостровом теперь будет ходить общественный транспорт.
Автобус будет курсировать между пунктом пропуска "Каланчак" и "нолем" (точкой размежевания в буферной зоне), соединяя его с административной зоной, говорится на сайте Херсонской обладминистрации.
Местная администрация настроена решительно. Так, глава региона Юрий Гусев предложил построить рядом с Крымом автостанцию для удобства пенсионеров и путешественников с багажом.
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