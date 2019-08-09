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Киев приготовил Донбассу тысячу полицейских для "деоккупации"

Киев вернет Донбасс силами обученных полицаев
Фото: www.globallookpress.com
Незалежная научит мятежных шахтеров правильно Родину любить

Почти 800 сотрудников украинской полиции подготовлены для планируемой Киевом операции по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявили в Нацполиции Украины в пятницу, 9 августа.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий", – сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что полицейские тщательно изучают социально-экономическую ситуацию в ДНР и ЛНР, а также "настроения людей, возможность возврата бизнеса".

По информации ведомства, уже разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в первый год "после освобождения". В частности, в этих районах создадут 16 отделов и отделений полиции. Задачей его сотрудников станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

Фото: www.globallookpress.com

На сегодняшнем совещании с советником главы МВД Иваном Марченко и представителями полиции Донецкой области обсуждался вопрос, как же противодействовать "информационной агрессии РФ", а также вырабатывалась "стратегия коммуникации с гражданами, которые длительное время находились под психологическим влиянием оккупантов". Какие инициативы предложили силовики, не уточняется.

"Страна не станет успешной, если мы забудем о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство", – констатировал Варченко.

Напомним, еще в феврале нынешнего года глава МВД Арсен Аваков представил в Вашингтоне программу возвращения и реинтеграции Донбасса в состав Украины под названием "Механизм малых шагов". Тогда он заявлял, что никакой федерализации и автономии края Киев не допустит.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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