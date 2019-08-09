Киев приготовил Донбассу тысячу полицейских для "деоккупации"

Незалежная научит мятежных шахтеров правильно Родину любить

Почти 800 сотрудников украинской полиции подготовлены для планируемой Киевом операции по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявили в Нацполиции Украины в пятницу, 9 августа.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий", – сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что полицейские тщательно изучают социально-экономическую ситуацию в ДНР и ЛНР, а также "настроения людей, возможность возврата бизнеса".

По информации ведомства, уже разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в первый год "после освобождения". В частности, в этих районах создадут 16 отделов и отделений полиции. Задачей его сотрудников станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.





На сегодняшнем совещании с советником главы МВД Иваном Марченко и представителями полиции Донецкой области обсуждался вопрос, как же противодействовать "информационной агрессии РФ", а также вырабатывалась "стратегия коммуникации с гражданами, которые длительное время находились под психологическим влиянием оккупантов". Какие инициативы предложили силовики, не уточняется.

"Страна не станет успешной, если мы забудем о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство", – констатировал Варченко.

Напомним, еще в феврале нынешнего года глава МВД Арсен Аваков представил в Вашингтоне программу возвращения и реинтеграции Донбасса в состав Украины под названием "Механизм малых шагов". Тогда он заявлял, что никакой федерализации и автономии края Киев не допустит.

