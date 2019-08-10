Москва, Париж и Берлин преподали урок Зеленскому

Просьбу политика проигнорировали его коллеги

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от лидеров России, Германии и Франции немедленно провести встречу в нормандском формате. Однако на этот призыв так никто и не ответил.

Журналист украинского издания "Главред" считает, что политику преподали урок. По его словам, Путин, Меркель и Макрон в данный момент не видят смысла во встрече, пока Киев не предпримет какие-то конкретные шаги.

Автор статьи нашел причину провала предложения Зеленского.

"Как всякий популист, и тем более политически совершенно неопытный популист, Зеленский не понимает роли дипломатии во внешней политике",

– говорится в материале.

Кроме того, лидер Незалежной пока сам не понимает, что ему нужно делать с Донбассом.