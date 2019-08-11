Незалежной раскрыли причину невозможности вступления в ЕС

Киев, не проведя реформы, потерял время для интеграции с Западом

Немецкий политолог Александр Рар заявил о том, что не может себе представить ситуацию, при которой Украина вошла бы в состав ЕС и НАТО, потому что упустила шанс. Об этом эксперт рассказал в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины".

Ведь, по его словам, за 15 лет Незалежная не провела необходимых реформ, хотя могла бы, и потеряла драгоценное время, а за этот период Евросоюз стал менее богаче и сильнее. Сейчас же подобный шаг привел бы к конфронтации Запада с Россией.

"Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут. Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать",

– подчеркнул Рар.

Курс на изменения в стране и сближение с ЕС и НАТО предложил бывший президент Украины Петр Порошенко, а Верховная рада поддержала эту идею, внеся изменения в конституцию. Представители ЕС и НАТО не раз говорили о том, что для вхождения Незалежной в эти организации потребуется немало времени.