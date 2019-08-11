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В Раде дали Зеленскому наставления по отношениям с Россией

В Раде дали Зеленскому указания по отношениям с Россией
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины стоит соблюдать нейтралитет

Депутат Верховной рады Александр Онищенко считает, что главе Незалежной Владимиру Зеленскому стоит вести диалог не только с Западом, но и с Россией, чтобы экономическая ситуация в стране восстановилась.

"Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация в Украине только улучшалась",

заявил нардеп в интервью телеканалу "112 Украина".

Он добавил, что Зеленскому не нужно вести политику против России или против Запада. Его риторика, по мнению Онищенко, должна заключаться в идее "Я за Украину". Нардеп полагает, если лидер украинцев будет делать все на благо страны, то сможешь вывести ее из экономического кризиса.

Против Онищенко в Незалежной возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах".

Ранее стало известно о том, что Украина должна до конца 2019-го погасить долг в размере 6,6 миллиарда долларов. 

Полина ИВАНОВА
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