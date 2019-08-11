Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса

Дипломат считала, что Украина начнет с восстановления платежных систем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса. По ее словам, она ждала другого плана действий от властей Незалежной.

"А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские – беспилотники?"

– отметила Захарова на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту представитель ведомства подчеркнула, что властям Украины сначала необходимо начать контролировать ситуацию в Киеве: "управлять органами власти, добиться исполнения поручений центра хотя бы на ближних местах, продемонстрировать уважение к закону и его исполнение в столице, а потом сразу и за ДНР/ЛНР браться". Она добавила, что делать это стоит на минимуме договоренностей.

Ранее о плане Киева сообщили в Нацполиции Украины. Говорилось о том, что подготовленные полицейские изучают социально-экономическую ситуацию в ДНР и ЛНР.