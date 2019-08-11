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Украине дали мрачный прогноз

Страна развалится: Украине дали мрачный прогноз
Фото: www.globallookpress.com
Нелюбовь украинцев к родной культуре подведет их

Украинская писательница Лариса Ницой считает, что Незалежная развалится, потому то граждане не интересуются культурой страны.  Свою точку зрения украинка, известная антироссийскими высказываниями, выразила в Facebook.

Она посетовала, что местные СМИ скудно осветили 200-летие со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша 7 августа, хотя страна недавно вспоминала о Владимире Высоцком. Поэтому, по мнению писательницы, не нужны никакие танки, чтобы разрушить Украину.

"Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить соседнее, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украины не стало", – заявила Ницой.

Полина ИВАНОВА
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