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Украинская писательница Лариса Ницой считает, что Незалежная развалится, потому то граждане не интересуются культурой страны. Свою точку зрения украинка, известная антироссийскими высказываниями, выразила в Facebook.
Она посетовала, что местные СМИ скудно осветили 200-летие со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша 7 августа, хотя страна недавно вспоминала о Владимире Высоцком. Поэтому, по мнению писательницы, не нужны никакие танки, чтобы разрушить Украину.
"Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить соседнее, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украины не стало", – заявила Ницой.
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